رئيس جامعة بنها: حريصون على رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية للمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع المحلي

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة داخل عدد من الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر رافقه خلالها الدكتور محمود الزعبلاوي، عميد كلية الزراعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واستهل رئيس جامعة بنها، جولته بتفقد أعمال تطوير مزرعة الإنتاج الحيواني بالكلية والتوسع في نظام التحسين الوراثي للسلالات بالتلقيح الاصطناعي، وذلك لزيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي من اللحوم والألبان.

وأكد حرص جامعة بنها على تطوير المزارع الإنتاجية وتبنى نموذج الجامعة المنتجة، وذلك في إطار دورها الخدمي والمجتمعي والمساهمة في توفير الأمن الغذائي من خلال توفير بعض المنتجات الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

كما شملت الجولة تفقد رئيس الجامعة مزارع المحاصيل الحقلية وتفقد حصاد محصول "الفول الصويا" والذي تم زراعته على مساحة 8.5 فدان بصنف جيزه 111، وكذلك تفقد حصاد "محصول السمسم" وبلغت مساحة زراعته 9 أفدنة والمنزرع بصنف جيزة 32، وذلك فى إطار سياسية الجامعة بالتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تدخل فى عدد من الصناعات ومنها الزيوت والأعلاف.

وتفقد رئيس الجامعة أيضا أعمال التطوير التى تجرى داخل قسم وقاية النبات بالكلية، واطلع على معدلات التنفيذ، مؤكدا أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للقسم طبقا للمواصفات المعتمدة.

وعلى هامش الجولة ترأس رئيس الجامعة اجتماع مجلس كلية الزراعة بحضور عميد الكلية وأعضاء المجلس، واستعرض حصاد الجامعة علي المستوى الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع خلال العام السابق، مؤكدا التزام الجامعة بتقديم أفضل خدمة علاجية لمنسوبيها، وتنفيذ الأحكام القضائية المختلفة وفقا لمنطوقها.

وأضاف أن الجامعة تسعى إلى تحسين القدرة الاستيعابية للطلاب، من خلال إقامة عدد من المنشآت الجديدة بكفر سعد، بالإضافة إلى أنه جار الانتهاء من مبنى المعامل المركزية والمكون من أرضى و5 أدوار لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة.