وعد المستشار الألماني أولاف شولتس، إسرائيل بتقديم المزيد من شحنات الأسلحة في معركتها ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.

وخلال بيان حكومي حول القمة الأوروبية المقبلة في بروكسل، قال شولتس، في برلين اليوم الأربعاء: "هناك شحنات وستكون هناك دائمًا شحنات إضافية.. يمكن لإسرائيل الاعتماد على ذلك".

وأشار السياسي المنتمي، إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى أن حماس هاجمت إسرائيل قبل أكثر من عام.

وأكد شولتس، أنه يتعين على ألمانيا إبقاء إسرائيل في وضع يتيح لها القدرة على الدفاع عن أراضيها، "على حد زعمه".

وأضاف: "يمكن لإسرائيل الاعتماد على تضامننا - الآن وفي المستقبل".

وفي الوقت نفسه، أكد المستشار، أنه لا تزال هناك حاجة إلى توفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي في حرب الشرق الأوسط.

وأوضح شولتس، أن هناك حاجة أيضا إلى توافر منظور لحل الدولتين مع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هناك مدنيين قُتلوا في هذه الحرب، وأن الإنسانية تفرض التعاطف مع جميع الضحايا.

ونوه شولتس، بالحاجة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينتهي بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وبالحاجة إلى عقد هدنة في شمال إسرائيل.

وفي ختام تصريحاته، حذر شولتس، إيران من الاستمرار في مهاجمة إسرائيل بالصواريخ، قائلا إن إيران تلعب بالنار، يجب أن يتوقف ذلك.