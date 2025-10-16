تحدث البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها الفريق في الفترة الحالية، مؤكدًا أن تأخر صرف المستحقات أثر على تركيز اللاعبين داخل التدريبات والمباريات.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي: "الجميع يعلم الظروف الخارجية، اللاعبون والجهاز الفني والعمال ينتظرون رواتبهم، وهذه أصعب نقطة نواجهها حاليًا، لأنها تشغل أذهان اللاعبين بدلًا من التركيز الكامل في كرة القدم."

وأضاف: "أخبرت اللاعبين الصغار أن من يحتاج أموالًا يمكنه أن يطلبها مني مباشرة، وبعد أيام قليلة صرف النادي دفعة من المستحقات المتأخرة."

أشار المدير الفني إلى أنه يتعامل بشفافية مع الإعلام، قائلًا: "المؤتمرات الصحفية عقب المباريات ليست منصة لإبداء الرأي الشخصي، بل لمناقشة ما حدث في المباراة. وإذا كان الأداء سيئًا سأقول ذلك صراحة، كما فعلت بعد لقاء وادي دجلة حين أكدت أننا لا نستحق أي نقطة."

وأكد فيريرا أن الجهاز الفني يسعى إلى زيادة التواصل مع الصحفيين لمنع انتشار الشائعات وتوضيح الحقائق، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانفتاح الإعلامي من جانب النادي والجهاز الفني.