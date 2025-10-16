 فرقة كردان تحيي سهرة طربية أصيلة في قبة الغوري الليلة - بوابة الشروق
الخميس 16 أكتوبر 2025 12:21 م القاهرة
فرقة كردان تحيي سهرة طربية أصيلة في قبة الغوري الليلة


نشر في: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 12:11 م | آخر تحديث: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 12:11 م

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر حفلًا جديدًا لفرقة "كردان" للموسيقى والطرب الأصيل في الثامنة مساءً اليوم الخميس، وذلك ضمن برنامج الحفلات الفنية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي في مراكز الإبداع الفني التابعة له، وفي إطار اهتمام وزارة الثقافة بدعم المواهب المصرية الشابة وإثراء الذوق العام بفن جاد وهادف.

تقدم فرقة كردان تحت قيادة المطرب وعازف العود والملحن علي المنسي قوالب غنائية تراثية ومعاصرة، حيث تقوم تجربتها الفنية على المزج بين الموسيقى والشعر والغناء وإعادة إحياء فن الاسكتشات والمونولوج والأوبريتات، وكذلك مزج الإنشاد الديني والابتهالات بالتنورة والمولوية.

تضم فرقة كردان عناصر من جميع الأعمار ومن مختلف الأقاليم المصرية، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات بصندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا وساقية الصاوي وأكاديمية الفنون وغيرها من المسارح.


