أمطار غزيرة في مناطق متفرقة بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، خاصة الساحلية منها، ومن بينها مدن بلطيم ومطوبس والبرلس، تساقط أمطار غزيرة، بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، وسط حالة من الحذر بين المواطنين، خاصة مع احتمالية استمرار سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وتسببت الأمطار في انتشار المياه بالشوارع والميادين، ما دفع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السير، لاسيما قائدي السيارات والمركبات، لتجنب الانزلاق أو وقوع الحوادث نتيجة انخفاض مستوى الرؤية وابتلال الطرق.

وفي السياق ذاته، تتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تطورات الأحوال الجوية، مع التأكيد على أهمية رفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، خاصة في المناطق المنخفضة والطرق الرئيسية، لضمان انتظام حركة المرور والحفاظ على سلامة المواطنين.

وناشدت الجهات المعنية بالمحافظة المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية المكشوفة خلال سقوط الأمطار، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة وهيئة الأرصاد الجوية بشأن تطورات حالة الطقس.