محافظ بورسعيد: خطة لزيادة المسطحات الخضراء وتطوير الحدائق والميادين بكل الأحياء

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، استمرار تنفيذ خطة موسعة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي بالمحافظة، من خلال التوسع في زيادة المسطحات الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق والميادين العامة بكل الأحياء وبورفؤاد، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وإضفاء طابع جمالي وحضاري على المناطق السكنية.

وشدد محافظ بورسعيد، في بيان إعلامي، على أهمية التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار بالمناطق السكنية التي يجري تطويرها بمختلف أحياء المحافظة، مع الاهتمام بزيادة أعداد أشجار البونسيانا والأكاسيا، في إطار خطة متكاملة تستهدف تعزيز الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البصري.

ووجه المحافظ باستمرار أعمال زراعة الأشجار وتنسيق المساحات الخضراء، مع المتابعة الدورية لأعمال الري والعناية بالنباتات والأشجار، والحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير، بما يضمن استدامة المسطحات الخضراء وظهورها بالمظهر اللائق.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن جهود تطوير الحدائق والميادين والتوسع في زراعة الأشجار تأتي ضمن رؤية المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف المناطق، وتحقيق بيئة أكثر جمالا واستدامة، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية ويعزز الاستفادة من المساحات العامة لخدمة المواطنين.