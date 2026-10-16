نجاح جراحة معقدة لاستئصال ورم كبير بالكلية اليسرى بمستشفى زايد التخصصي

نجح فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، في إجراء جراحة معقدة لاستئصال ورم كبير بالكلية اليسرى، لمريض يبلغ من العمر 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لنزيف بولي حاد وانخفاض ملحوظ في مستوى الهيموجلوبين، في إطار جهود المستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة وفق أحدث الأساليب الطبية.

وصرح الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل المريض، حيث كان يعاني من آلام شديدة بالجانب الأيسر من البطن مصحوبة بنزيف بولي حاد وانخفاض في مستوى الهيموجلوبين.

وأضاف أن الحالة خضعت للتقييم الطبي العاجل من جانب أطباء الطوارئ وفريق جراحة المسالك البولية، وتم إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، والتي أظهرت وجود ورم كبير بالكلية اليسرى يبلغ حجمه نحو 20×12سم، مصحوبًا بنزيف حاد، الأمر الذي استدعى سرعة التدخل الطبي.

وأوضح مدير عام المستشفى أنه تم البدء في تقديم العلاج الداعم للمريض، إلى جانب نقل الدم ومشتقاته لتعويض فقد الدم وتحسين حالته العامة، تمهيدًا لاستكمال خطة التعامل مع الحالة.

وأشار إلى أنه في المرحلة الثانية من التعامل مع الحالة، تمت الاستعانة بفريق الأشعة التداخلية، حيث قام الفريق بعمل حقن للشريان المغذي للورم، بهدف السيطرة على مصدر النزيف وتقليل حدته، وهو ما ساهم في استقرار الحالة وتحسن المؤشرات الطبية للمريض، وأتاح استكمال التجهيز للتدخل الجراحي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر الشيخ، استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى، أنه عقب استقرار حالة المريض وتهيئته للجراحة، تم إجراء استئصال جذري للكلية والحالب الأيسر وما بهما من أورام، في جراحة دقيقة ومعقدة استغرقت نحو ثلاث ساعات، نظرًا لكبر حجم الورم ووجود التصاقات بمنطقة القولون، مما تطلب تعاملاً جراحيًا دقيقًا من الفريق الطبي.

وأضاف أن المريض تم نقله عقب الجراحة إلى وحدة الرعاية المركزة، حيث خضع للملاحظة والمتابعة الطبية لمدة 24 ساعة، قبل نقله إلى القسم الداخلي لاستكمال الرعاية الطبية، ثم غادر المستشفى بعد ثلاثة أيام من الجراحة بحالة طبية مستقرة، مع التوصية بالمتابعة الدورية من خلال العيادات الخارجية.

وأكدت إدارة المستشفى أن نجاح التعامل مع الحالة جاء نتيجة التكامل والتنسيق بين مختلف التخصصات الطبية والتمريضية، بدءًا من قسم الطوارئ، مرورًا بجراحة المسالك البولية والأشعة التداخلية والتخدير، وصولًا إلى الرعاية المركزة والتمريض، بما يعكس جاهزية الفرق الطبية بالمستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة.

الفريق الطبي المشارك في التعامل مع الحالة، فريق جراحة المسالك البولية، الدكتور ياسر الشيخ، والدكتور محمد قريرة السائح، والدكتور محمد إبراهيم، والأشعة التداخلية الدكتور حسين زكي، وفريق التخدير الدكتور الحسن عبد المجيد.