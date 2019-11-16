 الحكومة تصدر بيانا حول أول اجتماع لمفاوضات سد النهضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة تصدر بيانا حول أول اجتماع لمفاوضات سد النهضة


نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 4:57 ص | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 4:57 ص

أصدرت الحكومة المصرية بيانا بشأن الاجتماع الأول -من بين 4 اجتماعات مقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا، وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى-، موضحة أن الاجتماع بدأ أمس الجمعة.

وأضافت الحكومة، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أن وزير المياه والري المصري قال -خلال كلمته الافتتاحية- إن مصر ترحب بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي لأول مرة في هذه المفاوضات، مضيفا أن مصر تعول على هذا الاجتماع أهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء سد النهضة، كما تم التأكيد على التزام مصر بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاثة.

وتابع البيان: "تم خلال اليوم الأول استعراض العروض التوضيحية التي تشتمل على رؤية كل دولة فى قواعد الملء والتشغيل المقترحة، حيث تم التأكيد على أن بناء المقترح المصرى تم على أساس المبادئ والأسس التى سبق وتم التوافق عليها، وتم تبادل المناقشات الفنية بخصوص استفسارات الدول الثلاثة على العروض التوضيحية المقدمة".

 

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