أحمد سليمان: موقف «عضويتي» يحسم ترشحي في انتخابات الزمالك المقبلة

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن نيته الترشح إلى انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، مشيرًا إلى أن موقفه من عضويته بالنادي يحسم قراره.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد"، مساء أمس الجمعة، إنه اتخذ قراره بالترشح إلى منصب رئاسة نادي الزمالك، متمنيًا العودة للعمل داخل نادي الزمالك مجددًا.

وأوضح سليمان أن موقف عضويته داخل الزمالك هو ما قد يعطل ترشحه بالانتخابات المقبلة قائلًا: "قررت خوض الانتخابات المقبلة، لكن عليا أن أعلم موقف عضويتي داخل نادي الزمالك وهل تم شطبها أم لا".

وأضاف: "أحب العمل التطوعي داخل نادي الزمالك، وسعيد بمساهمتي في تكوين الفريق الذي حصد ثنائية الدوري وكأس مصر عام 2014، حيث كنت عضو مجلس إدارة آنذاك".

وتطرق "سليمان" للأشادة بمصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك والمنتخب الأولمبي، مؤكدًا على امتلاكه إمكانيات كبيرة تؤهله لقيادة هجوم الأبيض خلال السنوات المقبلة.

ويتصدر مصطفى محمد جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف خلال 3 مباريات خاضها حتى الآن بالمسابقة.

وأشاد سليمان، بقرار مجلس إدارة الزمالك باستعادة اللاعب مطلع الموسم الحالي وعدم خروجه للإعارة مرة أخرى، مؤكدًا أنه يمكنه شغل المركز الأساسي للفريق.

وتابع: "من غير المنطقي التعاقد مع المغربي خالد بو طيب في حين أن الزمالك يملك لاعب مثل مصطفى محمد".