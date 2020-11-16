حبس صبي حلاق 4 أيام لاتهامه بالشروع في قتل طفل بالشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، بإشراف المستشار حلمي عطالله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس صبي حلاق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لشروعه في قتل طفل، بسبب واقعة تنمر بينهما، بقرية أبو الشقوق.



كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إبراهيم عبد النبي، موظف برئاسة مركز ومدينة كفر صقر، مُقيم بقرية أبو الشقوق بكفر صقر، يتهم فيه "محمود.م"، 15 سنة، صبي حلاق، بالتعدي على نجله أحمد، 13 سنة، وإصابته بموس حلاقة في الوجه والظهر، ما استلزم 36 غرزة طبية لتقطيب الجروح.



وتبين أنه أثناء وجود المجني عليه رفقة عدد من أصدقائه بالقرية، وبينما كان يستعرض بعض حركات الكاراتيه ارتطم جسده في المتهم بدون قصد وحدثت بينهما مشادة، وتطور الأمر مشاجرة انتهت باعتداء المتهم عيله وإصابته.



وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أشار إلى أن المجني عليه كان يتعمد معايرته أكثر من مرة بقوله: "يا أبو ودان طويلة"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14419 جُنح كفر صقر لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل.