أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط آمال في تمديد أوبك بلس لتخفيضات الإنتاج

سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم الاثنين، مدفوعة بالبيانات الاقتصادية القوية من كل من الصين واليابان، إلى جانب الآمال في أن يمدد تحالف "أوبك بلس" تخفيضات الإنتاج، في ظل المخاوف من ضعف الطلب بسبب جائحة كورونا.

وقفز خام برنت القياسي 8ر1% إلى 56ر43 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بـ 1ر2% إلى 99ر40 دولار.

وقد ارتفع كل منهما بأكثر من 8% الأسبوع الماضي، وسط حالة من التفاؤل بعد الإعلان عن فعالية لقاح جديد ضد فيروس كورونا.

وارتفع إنتاج المصانع في الصين بأسرع من المتوقع في تشرين أول/أكتوبر، كما تسارع نمو مبيعات التجزئة عن الشهر السابق، ما يشير إلى تعاف اقتصادي أوسع من تداعيات جائحة كورونا.

كما سجل الاقتصاد الياباني أسرع وتيرة نمو على الإطلاق في الربع الثالث.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلون عن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها غدا الثلاثاء، ومن المرجح أن تقترح المنظمة تغييرات على حصص الإنتاج، عندما يلتقي جميع الوزراء في 30 تشرين ثان/نوفمبر والأول من كانون أول/ديسمبر.

وفي الوقت الحالي، تخفض أوبك بلس الإنتاج بنحو 7ر7 مليون برميل يوميا، مع معدل امتثال متوقع عند 101% في تشرين أول/أكتوبر.