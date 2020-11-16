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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.2 % مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 11 مليون، في الساعة 0609 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الإثنين، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصلت الزيادة في الحالات على مستوى البلاد أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 5ر1 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت تكساس أكبر عدد من الحالات المؤكدة وبلغ 06ر1 مليون حالة، بزيادة 7ر0 % عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وشهدت تكساس أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث بلغت الوفيات الجديدة 84 حالة.