 ارتفاع حالات كورونا الجديدة في أمريكا بنسبة 1.2% - بوابة الشروق
الإثنين 16 نوفمبر 2020 6:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع حالات كورونا الجديدة في أمريكا بنسبة 1.2%

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 4:49 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 4:49 م

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.2 % مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 11 مليون، في الساعة 0609 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الإثنين، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصلت الزيادة في الحالات على مستوى البلاد أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 5ر1 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت تكساس أكبر عدد من الحالات المؤكدة وبلغ 06ر1 مليون حالة، بزيادة 7ر0 % عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وشهدت تكساس أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث بلغت الوفيات الجديدة 84 حالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك