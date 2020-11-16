عمان أول دولة عربية تعرب عن تعازيها في وفاة وزير الخارجية السوري

أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن تعازيها ومواساتها إلى الأشقاء في الجمهورية العربية السورية، في وفاة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.

وأضافت الخارجية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، صباح اليوم الاثنين، أن وليد المعلم كان له اسهاماته البارزة في العمل الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقد أعلن التليفزيون السوري الرسمي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وفاة وزير الخارجية، وليد المعلم، عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

https://twitter.com/MofaOman/status/1328242161838673923