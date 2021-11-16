 غدا.. مؤلفات «باخ» في حفل فني بأوبرا الإسكندرية - بوابة الشروق
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غدا.. مؤلفات «باخ» في حفل فني بأوبرا الإسكندرية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 8:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 8:43 ص

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، غدا /الأربعاء/، حفلا فنيا لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية قيادة وعزف على الأوبوا المايسترو أحمد فرج، ومشاركة عازفة الفلوت هدى محمود، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.
يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية، للمؤلف الموسيقي الألماني يوهان سباستيان باخ، والذي يعد أشهر المؤلفين في عصر الباروك وأحد أكبر عباقرة الموسيقى الكلاسيكية في التاريخ الغربي.
تجدر الاشارة إلى أنه تم تأسيس أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية في الموسم الفنى لعام 2004، تحت إشراف وقيادة مديرها الفني الراحل الدكتور جهاد داوود، ومنذ عام 2008 تتولى الدكتورة نيفين المحمودي إدارته الفنية.
قدم الأوركسترا العديد من أعمال موسيقي الحجرة، كما شارك في العديد من الحفلات الفنية التي لاقت نجاحا وإقبالا جماهيريا كبيرا، وأشاد بها الجمهور والنقاد.


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