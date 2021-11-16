محافظ أسوان: الرئيس السيسي وجه بتوفير الاعتمادات اللازمة لمواجهة أزمة السيول

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح بسرعة توفير الاعتمادات اللازمة للتعامل مع الأضرار المختلفة الناجمة عن أزمة السيول، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس بأهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال عقد محافظ أسوان اجتماع مع ممثلى المجتمع المدنى، الذين بادروا بتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للمتضررين من تداعيات السيول التي شهدتها بعض مدن المحافظة منذ 3 أيام، وذلك بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان، بجانب اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى مديرى الإسكان والتضامن الاجتماعى والمشروعات، علاوة على رؤساء مراكز ومدن أسوان ودراو وكوم أمبو.

وأشار المحافظ إلى أنه توجد أيضاً متابعة يومية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للاطمئنان على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، بجانب التواصل المستمر من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع المحافظ لمتابعة الأوضاع الحالية، حيث كلف بأهمية حصر المنازل التي تشبعت بالماء للتعامل السريع معها لاحتمالية تعرضها للسقوط من أجل الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المقيمين فيها.

وأكد دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمستثمرين والمتطوعين من الشباب وغيرهم في المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الأجهزة الحكومية في تخطى الأزمات، وهو ما ظهر جليا على مدار الفترة الماضية أثناء مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وطالب المحافظ بأهمية الإسراع بالتواجد الميدانى داخل القرى والمناطق المتضررة، والبدء فوراً فى أعمال الترميمات والإنشاءات للمنازل التي شهدت انهيارات جزئية أو كلية والدفع بالخامات ومواد البناء، لأن ذلك سيبث الطمأنينة فى نفوس الأسر والأهالى بمدى حرص الجميع على الوقوف بجانبهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تجهيز مساكن الإيواء العاجل بالعلاقى بإجمالى 504 وحدات سكنية، بجانب 39 وحدة بالصداقة القديمة، و24 وحدة بالطويسة بدراو، وتوفير كل المرافق الأساسية والخدمات بها لاستكمال نقل واستضافة الأسر المتضررة من السيول بها، حيث تم نقل 12 أسرة من الكوبانية، و6 أسر من غرب سهيل، و5 أسر من الشلال لمساكن الإيواء بالعلاقى، الذين شهدت منازلهم انهيارات كلية، وذلك عن طريق أتوبيسات وسيارات خاصة بالمحافظة، علاوة على أنه سيتم توفير أتوبيسات من مشروع النقل الجماعى لتسهيل تنقل هذه الأسر من محل إقامتهم إلى وسط المدينة، فضلا عن قيام مديرية التموين بتوفير منافذ لبيع المستلزمات المختلفة من السلع الأساسية والاستهلاكية، بجانب الخبز لتلبية كل مطالبهم اليومية.

وكلف بضرورة التعامل بكل نزاهة وشفافية ودقة ودون أي تلاعب أو تجاوزات أثناء حصر جميع المنازل المتضررة التي شهدت انهيارات جزئية أو كلية، بحيث يقوم بالتوقيع على الاستمارة كل أعضاء اللجنة لتحمل المسئولية كاملة بهدف تحقيق العدالة المطلوبة لتوصيل الحقوق لمستحقيها بعيداً عن أي مجاملات، على أن يتوازى مع ذلك ضرورة إعادة إنشاء المنازل التي كانت موجودة داخل مخرات السيول وتعرضت للانهيار بعيداً عن هذه المخرات لتكون آمنة بشكل كامل.