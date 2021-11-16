السياحة: غلق إداري لـ 9 منشآت فندقية بجنوب سيناء والبحر الأحمر

أصدرت وزارة السياحة، عدة قرارات بالغلق الإداري لـ 3 منشآت فندقية بجنوب سيناء و6 آخرين بالبحر الأحمر.

ويأتي ذلك في إطار التفتيش المستمر للجان الوزارة على جميع المنشآت السياحية والفندقية بالمدن السياحية المختلفة؛ للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وأوفدت الوزارة عدة لجان للمرور على المنشآت الفندقية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر؛ للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إصدار قرارات بالغلق الإداري لـ 3 منشآت فندقية بمحافظة جنوب سيناء و6 آخرين بمحافظة البحر الأحمر، كما تم حظر تشغيل المطابخ بعدد 9 منشآت فندقية بالبحر الأحمر.

وأضاف أن هذه اللجان رصدت خلال عملية المرور عدد 20 منشأة فندقية مغلقة، كما تم التنبيه على مالكي هذه المنشآت بضرورة الالتزام بعدم التشغيل واستقبال النزلاء إلا بعد إجراء المعاينات من قِبل وزارة السياحة والآثار وهيئة سلامة الغذاء؛ للتأكد من استيفائها لكل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية حتى يتم تجديد الترخيص، ومنحهم شهادة السلامة الصحية للتشغيل.

يذكر أن الوزارة تقوم بصفة دورية بإيفاد لجان للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، والالتزام بمستوى جودة الخدمات المقدمة بها.

ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة به.