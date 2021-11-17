أزمة قلبية تنهي حياة عروس بعد زفافها بلحظات في المنيا

لم تمر سويعات قليلة على انتهاء حفل زفاف عروسين داخل إحدى قرى محافظة المنيا، إلا أن العروس لفظت أنفاسها الأخيرة داخل منزل زوجها، إثر إصابتها بأزمة قلبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا بوفاة سيدة داخل منزلها بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا، وبانتقال أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، تبين وفاة "نادية. ط"، 20 عاما، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، داهمتها بعد ساعات من انتهاء مراسم الزفاف.

وشهدت القرية، مساء الأحد الماضي، حفلًا كبيرًا لزفاف "نادية" على أحد شباب القرية، وعقب مرور سويعات من انتهاء مراسم حفل الزفاف، وانتقال العروس إلى منزل زوجها، لفظت أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية.

وأوضح والد العروس، في تحقيقات أجهزة الأمن، أن ابنته كانت لا تعاني من أي أمراض، وأنها كانت سعيدة بزفافها، وأن الحفل حضره المئات من أهالي القرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.