ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على أدوية وألبان بـ77 ألف جنيه في الغربية

شنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة في محافظة الغربية حملة مشتركة مع إدارة التموين، اليوم الثلاثاء؛ لضبط سوق الدواء، أسفرت عن ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم ثاني طنطا.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص بدائرة قسم ثان طنطا يحوي أدوية وألبانا مسجلة بوزارة الصحة بكميات ١٦٨٠٠ وحدة مختلفة، قدرت قيمتها بحوالي ٧٧٧٤٨٠ جنيهًا تقريبا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتشكلت الحملة من الإدارة العامة للصيدلة، تحت إدارة خالد أصيل ومنى شبل مدير التفتيش الصيدلي، بعضوية كل من هشام لملوم وعبد القوي غلوش وهيثم غرابة وميار سالم مفتشي الصيدليات، بقيادة الرائد مؤمن حسين من مباحث تموين الغربية وقوة من الشرطة السريين.