نوفو مدرب الجابون : مصر أوفر حظا في التأهل لمونديال 2022

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون أن منتخب مصر لديه فرصة كبرة في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وتلعب مصر مع الجابون يوم الثلاثاء في الثالثة عصرا بالإسكندرية بالجولة السادسة من المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال نوفو في تصريحات ـبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على قناة ETC:"بالنسبة لنا مواجهة منتخب مصر ستكون مهمة رغم تأهلهم للمرحلة الإقصائية، فهي مباراة دولية ومهمة لنا".

وأضاف: "لقد تعادلنا مع منتخب مصر في الجابون وهي مباراة دولية ، ونريد أن نكون في موقف أفضل بالتصفيات".

وتابع: "مصر أوفر حظا بين المنتخبات في التأهل لكأس العالم 2022".

وأتم: "محمد صلاح لاعب مهم لمصر مثل ليفربول وهو قادر على قيادة منتخب مصر لكأس العالم".