يعد فصل الشتاء موسم مؤلم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في العظام، وتيبس المفاصل، لكن هناك بعض الأطعمة يمكن أن يساعد تناولها في تحسين الحالة، حيث يمكن أن يتسبب الشتاء في مشاكل الأشخاص الذين يعانون من تصلب المفاصل.

ونشر موقع "كاري أورثوبايدكس" بعض أعراض تصلب المفاصل والأطعمة التي يجب تجنبها لمعالجتها.

تصلب المفصل هو الإحساس بصعوبة تحريك المفصل أو فقدان نطاق حركة المفصل، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بألم أو تورم في المفاصل، واعتمادًا على سبب تصلب المفصل، قد يحدث أيضًا احمرار المفاصل في المنطقة المصابة من الجسم، ويمكن أن يحدث تصلب المفاصل بسبب إصابة أو مرض في المفصل وهو نتيجة شائعة في حالات التهاب المفاصل.

*أطعمة يجب تجنبها لتسكين آلام المفاصل خلال فصل الشتاء.

* الحد من تناول الملح

وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل يمكن أن يساعد الحد من تناول الملح في تقليل فقد الكالسيوم في الجسم، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، حيث يتسبب الملح في احتباس السوائل الذي يمكن أن يؤدي إلى تورم الأنسجة وبالتالي يؤدي إلى آلام المفاصل.

*الحد من تناول السكر

يجب تجنب منتجات المخابز مثل الكولا والحلويات والعصير الصناعي، والخبز والأطعمة الأخرى، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بالجسم إلى تفاقم حالة التهاب المفاصل الروماتويدي والتسبب في التهاب الأنسجة وآلام المفاصل.

*الحد من تناول اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء مثل لحم الماعز، ولحم الضأن وغيرها على مستويات عالية من الدهون المشبعة وأحماض أوميجا 6 الدهنية، حيث إن كلاهما مرتبطان ارتباطًا مباشرًا بالتهاب في الجسم ويمكن أن يؤدي إلى تصلب المفاصل، مما قد يؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل.

*المشروبات الغازية

يمكن أن تؤدي المشروبات الغازية إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل، ووجدت دراسة أجريت على 278 شخصًا أن تناول المشروبات الغازية يمكن أن يزيد الضرر الهيكلي للعمود الفقري، ويرتبط استهلاك الصودا المزمن بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.