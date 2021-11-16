 تعليم الأقصر: فتح باب التقدم للعمل بالحصة في المدارس - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 7:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

تعليم الأقصر: فتح باب التقدم للعمل بالحصة في المدارس

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 7:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 7:06 ص

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر،فتح باب التعاقد للعمل بالحصة للمرحلتين "الإبتدائية والإعدادية" للحاصلين على (مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال ودبلوم تربوي مناسب في التخصص المراد العمل به) لسد العجز الفعلي في التخصصات المختلفة.

ونص إعلان المديرية، على أنه يتم تلقى طلبات التقديم بالإدارات التعليمية وفقاً للشروط المعلنة بالمنشور وذلك في الفترة من 15 نوفمبر 2021 م ولمدة 10 أيام حتى 25 نوفمبر 2021م، وذلك نظير مكافأة مقطوعة ( 20 ) جنيها للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج الدراسية.

وأوضحت أنه يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به للعمل بالحصة عن (24) حصة أسبوعياً، لافتة إلى أنه يجب على المتقدم تقديم طلب بإسم مدير عام الإدارة التعليمية، وأصل شهادة المؤهل، و4 صور شخصية، وتقديم ما يفيد أن المتقدم لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس، و4 صور بطاقة، و4 صور شهادة ميلاد، ثم تقديم دوسيه بلاستيك، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور، والخدمة العامة للإناث.

وأشارت المديرية على أنه يجب على المتقدم تقديم إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين، أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك