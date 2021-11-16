المحافظ يطالب المساجد والكنائس بالتنبيه على المواطنين بتوخي الحذر

أعلن هشام آمنة محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار ۲٤ ساعة لتلقي البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

جاء ذلك عقب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية بداية من مساء الثلاثاء، وحتى الساعات الأولى من غداً الأربعاء، وموجة أخرى من متوسطة إلى غزيرة من مساء الجمعة حتى الأحد المقبل.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات (الكهرباء - مياه الشرب) ومسئولي الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير التالية:

1- إلغاء الإجازات واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة، وتجهيز المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع الجهات المختصة وبالمشاركة المجتمعية مع الشركات، ومتابعة جاهزية المعدات، وأعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

2- مراجعة جميع الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسیب الترع والمصارف، ومتابعة تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكل محطات الصرف الزراعي، ومراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

كما شدد المحافظ على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال الرياح والأمطار، ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظأ على الأرواح والممتلكات، ومراجعة إنارة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر الغير آمنة وتلافي مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها تنسيقاً مع مديرية الطرق والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة كهرباء البحيرة.

وطالب المحافظ، بالتأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحي والمستشفيات العامة، والتنبية على المواطنين من خلال المساجد والكنائس والصفحات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي لأهمية توخي الحيطة والحذر أثناء تلك الفترة، والتأكيد على كل المدارس بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس أثناء اليوم الدراسي ودخولهم الفصول فور وصولهم والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات للمياة داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها وكذا أعلى أسطح المدارس والمباني الملحقة، وفصل التيار الكهربائى عن المدارس والمباني الملحقة أثناء اليوم الدراسي فى حالة الأمطار الغزيرة.