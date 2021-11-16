تطلق منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس المقبل، الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، "العواقب الخطيرة لمقاومة مضادات الميكروبات وعلاقتها بكوفيد-19".

وقالت المنظمة في بيان -تلقت "الشروق" نسخة منه- سيتم إطلاق الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات في إقليم شرق المتوسط​​، مع تسليط الضوء على الجهود اللازمة لنشر الوعي بمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وطرق السيطرة عليها، مع التركيز بشكل خاص على الآثار الخطيرة لمقاومة مضادات الميكروبات بالنظر إلى جائحة كوفيد-19.

وتشارك في الإطلاق كل من الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور رشيد بوغيدور، الممثل الإقليمي الفرعي لشمال إفريقيا، المنظمة العالمية لصحة الحيوان، والدكتورة فريدريكا ماين، كبيرة مسؤولي تنمية الثروة الحيوانية، مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا.