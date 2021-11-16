وكيل لاعبين : بن شرقي أنهى اتفاقه مع أهلي دبي الاماراتي ورفض التجديد للزمالك

قال ميدو حُزين، وكيل اللاعبين، إن أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك وضع شروط تعجيزية أمام إدارة النادي الحالية من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وأضاف ميدو في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أشرف بن شرقي أنهى اتفاقه مع أهلي دبي الإماراتي، وأنه ينتظر نهاية عقده من أجل الانتقال بشكل رسمي".

وتابع: "بن شرقي رفض التجديد لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية".

وعن رحيل التونسي علي معلول عن الأهلي أكد أنه كان هناك مفاوضات بين الدحيل القطري وعلي معلول خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن النادي القطري لديه رغبة كبيرة في ضم معلول.

وقال حُزين : "علي معلول رفض عرض مالي خيالي من الدحيل القطري، وفضل التجديد للنادي الأهلي بمبلغ أقل".