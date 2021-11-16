مستشار الرئيس لشؤون الصحة: تصنيع أدوية كورونا في مصر قريبا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ بعض أدوية كورونا سيتم تصنيعها في مصر قريبًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنَّ تلك الأدوية عبارة عن أقراص تؤخذ بالفم، موضحًا أنّها تقلِّل من الحاجة لدخول المستشفيات كما أنّها تقلل حالات الوفاة.



وذكر أنّ الأمر يخضع حاليًّا للدراسة العلمية الكاملة، مؤكّدًا أنّ مصر تتابع ما يجري على مستوى العالم في هذا الصدد.



وحذّر تاج الدين، من الإقدام على تناول تلك الأدوية حال إقرارها بشكل رسمي دون استشارة طبية، موضحًا أنّ بعض الفئات لن تحصل عليها مثل الحوامل والأزواج الذين ستُقبل زوجاتهم على الحمل.



وكانت بريطانيا وافقت قبل أيام، على استخدام عقار مولنوبيرافير لعلاج فيروس كورونا، وطور الدواء -الذي يتم تناوله عن طريق الفم- كل من شركتي "ريدجباك بيوثيربيوتيكس" (Ridgeback Biotherapeutics) و"ميرك" (Merck) للصناعات الدوائية.