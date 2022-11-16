بايدن يؤكد الاتفاق مع قادة الناتو ومجموعة السبع لدعم تحقيقات بولندا في الانفجار الحدودي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه اتفق مع قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومجموعة السبع على دعم تحقيق بولندا في الانفجار الذي وقع في المنطقة الريفية قرب الحدود الأوكرانية.



وأضاف بايدن -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية- أنه سيحرص على معرفة ما حدث بالضبط، مؤكدا العمل على تحديد الخطوات التالية في التحقيق والمتابعة.



من جانبه، أكد الرئيس البولندي أندريه دودا عدم وجود دليل دامغ على هوية الجهة التي أطلقت الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بلدة بولندية يوم أمس الثلاثاء/، مشيرا إلى أن الصاروخ "على الأرجح روسي الصنع".



وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظيره البولندي زبيجنيو راو استعداد الولايات المتحدة لمساعدة وارسو ودعمها في التحقيق الذي تجريه في انفجار أسفر عن مقتل شخصين شرق البلاد بالقرب من الحدود الأوكرانية.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن بلينكن أعرب خلال مكالمة هاتفية مع نظيره البولندي عن خالص تعازيه في مقتل شخصين اثنين من بولندا



وأفاد البيان بأن الوزيرين شددا على أهمية استمرار حلف الناتو في التنسيق الوثيق لتقييم هذا التطور لاتخاذ الخطوات التالية المناسبة.



وكانت بولندا أعلنت أمس حالة التأهب القصوى في قواتها العسكرية بعد سقوط صواريخ روسية داخل أراضي بولندا العضو في حلف الناتو، والتي أسفرت عن تفجير محطة للطاقة ومقتل شخصين.



وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر إن وارسو تدرس ما إذا كانت بحاجة إلى طلب إجراء مشاورات، بموجب المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، بعد مقتل شخصين في الانفجار.