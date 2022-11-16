الصحة العالمية: بدء التجارب السريرية على لقاحات إيبولا في أوغندا الأسبوع المقبل

تبدأ أولى التجارب السريرية على اللقاحات الجديدة المضادة لفيروس إيبولا في أوغندا، الأسبوع المقبل، بعد نحو شهرين من تفشي المرض الفتاك في تلك الدولة التي تقع شرقي أفريقيا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إرسال أول شحنة من الجرعات الأسبوع المقبل.

وقامت لجنة من منظمة الصحة العالمية وخبراء مستقلون، بتقييم ثلاثة لقاحات مرشحة، وأوصت بأن تشملهم جميعا التجارب المقررة في أوغندا.

وظهرت حالات العدوى بإيبولا في أوغندا بسبب "سلالة السودان"، ولم يتم إنتاج لقاح مصرح به ضد هذا المتحور بعد.

وحصل لقاحان مضادان لـ "سلالة زائير" على تصاريح. وسببت هذه السلالة تفشيا كبيرا لإيبولا في غرب أفريقيا قبل نحو ثمانية أعوام، لكن اللقاحين المضادين لها غير مؤثرين ضد "سلالة السودان".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، هناك 55 حالة وفاة مؤكدة و22 وفاة محتملة بسبب إيبولا، و141 حالة مؤكدة و22 حالة غير مؤكدة للإصابة بالمرض في أوغندا، حتى اليوم الأربعاء، وتعافى 73 مريضا، وتم تسجيل أول حالة وفاة في نهاية سبتمبر.