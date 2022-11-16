 دونالد ترامب يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة - بوابة الشروق
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دونالد ترامب يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

بي بي سي
نشر في: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 5:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 5:11 ص

أكد دونالد ترامب عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وذلك بعد عامين من هزيمته أمام الرئيس جو بايدن.

وقدم ترامب، الذي هاجم بشدة نزاهة الانتخابات في عام 2020، أوراق ترشحه للانتخابات المقررة في عام 2024.

وتحدث الرئيس السابق أمام مؤيديه بمقر إقامته في فلوريدا، وذلك بعد نحو أسبوع من الانتخابات النصفية.

وقال ترامب: "من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة"

وفي الانتخابات النصفية، حقق الجمهوريون أغلبية بسيطة في مجلس النواب، لكنهم فشلوا في ضمان فوز كبير كما كانوا يتوقعون.

كما احتفط حزب الرئيس بايدن، الديمقراطي، بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

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