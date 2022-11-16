دونالد ترامب يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

وقال ترامب: "من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة"

وفي الانتخابات النصفية، حقق الجمهوريون أغلبية بسيطة في مجلس النواب، لكنهم فشلوا في ضمان فوز كبير كما كانوا يتوقعون.