المجر ترحب بالموقف الحذر لبولندا وأمريكا وتهاجم أوكرانيا

رحبت الحكومة المجرية، اليوم الأربعاء، بالموقف الحذر لبولندا والولايات المتحدة، بشأن الصاروخ الذي قتل شخصين في بولندا، معتبرة أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أعطى "مثالا سيئا".

وقال جيرجيلي جولياس، رئيس مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان للصحفيين: "في مثل هذا الموقف يتحدث زعماء العالم بمسئولية لكن الرئيس الأوكراني، باتهامه الروس فورا، كان مخطئا".

وأضاف المسئول المجري، في معرض حديثه عن زيلينسكي، أنه مثال سيئ، مرحبا بالموقف الحذر لبولندا والولايات المتحدة".

ويأتي هذا التصري المستاء من زيلينسكي، فيما كانت أوكرانيا تراهن على "واقعة الصاروخ"، لأجل حشد المزيد من الدول ضد روسيا.

واعتبر منتقدو زيلينسكي، أن كييف حاولت أن تستثمر واقعة الصاروخ عبر "التضليل"، رغم مخاطر التصعيد واحتمال تطوره إلى صراع مباشر ومفتوح بين روسيا من جهة، وحلف الناتو من جهة أخرى.

من جانبها، حرصت موسكو على الترحيب بما اعتبرته ضبطا للنفس من قبل واشنطن، حيال واقعة الصاروخ، فيما نفت روسيا أن تكون هي المسؤولة عنه.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إن الصواريخ التي استهدفت بولندا أوكرانية، ملقيا باللوم على موسكو في الحادث.

وعلى النقيض من الموقف الأمريكي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أن الصاروخ الذي سقط في بولندا وأودى بحياة شخصين كان روسيا.