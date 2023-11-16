الإمارات تعتزم إقامة 3 محطات تحلية لتزويد غزة بالمياه

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، اعتزامها إقامة 3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، التي أمر بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» تصل القدرة الإنتاجية لكل محطة إلى 200 ألف جالون يومياً بإجمالي 600 ألف جالون، يستفيد منها 300 ألف شخص يومياً، والمبادرة تأتي تجسيداً لمواقف الإمارات التاريخية الداعمة والمساندة للفلسطينيين.

وانطلقت عملية «الفارس الشهم 3» انطلقت في الخامس من نوفمبر الجاري بقيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، والمؤسسات الإنسانية والخيرية الأخرى بالدولة.

ويتمثل الهدف من المبادرة تقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، وفتح باب التطوع للأطباء المسجلين في وزارة الصحة ودائرة الصحة – أبوظبي، بجانب فتح باب التطوع للمتطوعين المسجلين لدى الهلال الأحمر والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية.