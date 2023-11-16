جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على منطقة الميناء في غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، عن السيطرة على منطقة الميناء في غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «قوات لواء 188 مدرعات، بالتعاون مع مقاتلي وحدة الكوماندوز البحري، تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية، وفي قتال مشترك لقوات من مختلف الأذرع، من السيطرة العملياتية على المرسى الرئيسي في غزة».

وادعى تدمير حوالي عشر فتحات أنفاق، وأربعة مبانٍ تشكل «بنية تحتية إرهابية»، خلال عملية المداهمة المشتركة للقوات البحرية والمدرعات والهندسة، بالتعاون مع سلاح الجو.

وزعم أن «قوات الجيش، في إطار القتال المشترك، تمكنت من قتل 10 عناصر للمقاومة، وتطهير جميع المباني في منطقة المرسى».

ووفقًا لادعاءاته، قال إن «حماس» استخدمت المرسى كمنشأة تدريب للقوات البحرية لتوجيه وتنفيذ اعتداءات بحرية.