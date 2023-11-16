شهيدان وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على رفح جنوب غزة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

استُشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في رفح، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين بجروح.

كما قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، وأحد المباني التابعة لبلدية غزة، وأطلقت الطائرات المروحية النار على منازل المواطنين شرق خان يونس جنوب القطاع، فيما تواصل مدفعية الاحتلال منذ صباح اليوم الخميس قصف منطقة حي الصبرة، شرق غزة.

وتواصل مدفعية الاحتلال قصف محيط المستشفى المعمداني، وإطلاق قنابل دخانية.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، 11500، بينهم 4710 أطفال، ونحو 32 ألف جريح.