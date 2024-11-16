محافظ قنا يوجه بإطلاق برنامج ثقافي توعوي للشباب

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بإعداد برنامج ثقافي توعوي شامل يهدف إلى استقطاب الشباب وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الثقافية والمعرفية، ويتيح لهم الفرصة للتعبير عن إبداعاتهم وآرائهم.

وأوضح محافظ قنا، خلال ترأسه مجلس أمناء مكتبة مصر العامة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، أن البرنامج سيتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل عروضًا مسرحية مميزة، فقرات تمثيلية مبتكرة، وأمسيات شعرية تهدف إلى إبراز المواهب الأدبية والإبداعية لدى الشباب، فضلًا عن تطوير المهارات الثقافية، وتعزيز الانتماء الوطني، ونشر الوعي بقضايا المجتمع، بجانب تعزيز آليات الثقافة الإلكترونية.

ووجه "عبد الحليم"، بضم كوكبة من الشخصيات العامة وممثلين من المجتمع المدني والفاعلين في النشاط الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين، لمجلس أمناء المكتبة؛ بهدف تحقيق أقصى استفادة من خدمات وأعمال المكتبة.

وأكد سعي المجلس من خلال هذا التنوع في أعضائه إلى تعزيز دور المكتبة في تقديم أنشطة ثقافية ومعرفية تخدم مختلف شرائح المجتمع، وتدعم الابتكار والتفاعل المجتمعي بما يعود بالنفع على الجميع.

وتابع أن المجلس ناقش الوضع المالي للمكتبة، واطّلع على إيراداتها ومصروفاتها، بما يضمن انتظام واستمرارية العمل فيها بشكل منتظم ومعالجة أي قصور قد يظهر، بهدف تقديم خدمات ثقافية ومعرفية عالية الجودة لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم وبشكل يليق بأهمية ودور المكتبة في المجتمع.