وجه المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، رسالة إلى المصريين بمناسبة إعادة تشغيل مصنع الحافلات بشركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للوزارة، بعد توقفه لنحو 15 عاما، والتي شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعالياتها، السبت.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت: «اليوم نبعث رسالة لكل المصريين دي أصولكم، أصول بلدك موجودة ويعاد استخدامها وتطويرها بشكل جيد جدًا، ورفع مستوى التكنولوجيا فيها؛ وليس هدمها».

وشدد على أن «مصر مليئة بالخبرات المتميزة، وشبابها قادرون على أنهم يرجعوا تاريخ مصر ثاني ويرجعوا النهضة الصناعية.. ليس أمامنا حل غير الصناعة بشكل كبير هي التي ستحقق النهضة».

وتابع: «بإذن الله أبشر شعب مصر خلال الفترة القادمة بأن أصولهم بترجع ثاني.. وسننافس في السوق بشكل محترم مبني على جودة وسعر تنافسي».

وأشار إلى وجود 3 نماذج من السيارة الملاكي البنزين والكهرباء، والتي ستبدأ شركة النصر إنتاجها التجريبي في مايو 2025، بمستوى «جيد جدًا»، مضيفا أن العام الأول سيشهد إنتاج ما بين 6 إلى 7 آلاف سيارة.

ولفت إلى توقيع شراكة مع الإمارات وتايوان؛ لتصنيع حافلات صغيرة «ميني باص» كهربائية بداية من العام المقبل، بمدى يتراوح بين 300 إلى350 كيلومترا للشحنة الواحدة، وبنسبة تصنيع محلي 100%، ما عدا البطارية التي سيتم تجميعها محليا في أول عامين، قبل تصنيعها محليا بموجب الرخصة 2027.