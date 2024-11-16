 عملية احتجاز رهائن في مطعم قرب باريس تنتهي بتحريرهم واعتقال المشتبه به.. ماذا حدث؟ - بوابة الشروق
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عملية احتجاز رهائن في مطعم قرب باريس تنتهي بتحريرهم واعتقال المشتبه به.. ماذا حدث؟

هايدي صبري
نشر في: السبت 16 نوفمبر 2024 - 5:36 م | آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 5:36 م

شهد مطعم "أوليفييه" في إيسي ليه مولينو، بالقرب من باريس، حادثة احتجاز رهائن اليوم السبت.

وأفادت السلطات بأن رجلاً مسلحاً بسكين تحصن داخل المطعم، الذي يملكه والده، حوالي الساعة الواحدة ظهراً، حيث احتجز أربعة من موظفي المكان، بحسب محطة "بي.إف إم" التلفزيونية الفرنسية.

وبعد ثلاث ساعات من التوتر، تم تحرير الرهائن جميعاً دون أن يصابوا بأذى، وفقاً لما أكدته مصادر لوسائل الإعلام الفرنسية.

وأوضحت مديرية شرطة باريس أن الحادث وقع في غياب العملاء أو الجمهور، واعتقال المشتبه به ومعاناته من مشكلات إدمان.

ألقت فرقة البحث والتدخل (BRI) القبض على المشتبه به الذي حاول الانتحار أثناء الحادث.


وتبين لاحقاً أنه يعاني من الإدمان على المخدرات، وهو معروف لدى الشرطة، لكن دون سوابق قضائية.

وخلال العملية، انتشرت قوات الأمن بكثافة في المنطقة المحيطة بشارع إرنست رينان، حيث تم تطويق المكان بالكامل مع وضع حواجز أمان على بعد أمتار من الطريق الدائري الباريسي.

في الوقت ذاته، أكد وزير الداخلية، برونو ريتايو، أنه كان يتابع تطورات الحادث عن كثب.

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