طائرات مسيرة روسية تستهدف البنية التحتية الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة خلال الليل مما أسفر عن إلحاق الضرر بمبان سكنية والبنية التحتية المدنية في البلاد، بما في ذلك محطة للطاقة الشمسية في منطقة أوديسا.

وذكرت وكالة الحماية المدنية الإقليمية، أن منطقة سومي شمال شرقي البلاد تعرضت لضربات شديدة، إذ أصيبت امرأة تبلغ من العمر 86 عاما، كما تضررت البنية التحتية المدنية جراء الهجمات الروسية.

ودوت صفارات الإنذار لنحو 18 ساعة خلال الـ 24 ساعة الماضية في المنطقة.

وأكد حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، أوليه كيبر، أن القوات الروسية استهدفت مجددا البنية التحتية للطاقة بالمنطقة.

وقال كبير، عبر منصة "تليجرام"، إن محطة للطاقة الشمسية تعرضت لأضرار.

وأظهرت الصور عددا كبيرا من الألواح الشمسية المتساقطة والمحطمة والمثقوبة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 139 من أصل 176 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وأضاف سلاح الجو، أن الطائرات الـ 37 المتبقية أصابت 14 موقعا مختلفا.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي واحد من طراز إسكندر-إم، تم إطلاقه من منطقة روستوف الروسية، بالإضافة إلى 176 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك وأوريل وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 139 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا"، وطرز أخرى خداعية، في شمال وجنوب وشرق البلاد.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت واعترضت 57 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 15 نوفمبر الجاري حتى الساعة 7:00 صباح اليوم الأحد، اعترضت منظومات الدفاعي الجوي المناوبة ودمرت 57 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم إسقاط 23 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة سامارا، و17 فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، و5 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و5 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.