برشلونة يكشف تفاصيل إصابة دي يونج وكوبارسي وموقفهما من مواجهة فياريال

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها ثنائي الفريق فرينكي دي يونج وباو كوبارسي، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وموقفهما من مواجهة فياريال المقبلة في الدوري الإسباني.

وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الهولندي فرينكي دي يونج يعاني من شد عضلي، لكنه سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة فياريال.

وفيما يتعلق بالمدافع باو كوبارسي، كشف برشلونة عن معاناته من شد عضلي في منطقة الحوض، مشيرًا إلى أن موقفه من خوض اللقاء سيتحدد وفقًا لمدى استجابته للعلاج والتعافي من الإصابة.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع فياريال، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

وتمثل جاهزية دي يونج دفعة للفريق الكتالوني قبل المواجهة المرتقبة، بينما ينتظر الجهاز الفني تطورات الحالة الطبية لكوبارسي لحسم موقفه النهائي من المباراة.