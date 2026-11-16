قالت الكاتبة نوارة نجم، إن اسمها المستعار «شوشت مجدي»، على وسائل التواصل الاجتماعي، يجمع بين محبتها للفنانة ناهد شريف وذكرى من حياة والدها الشاعر أحمد فؤاد نجم، موضحة أنها اختارت «شوشت» لأنها تحب الفنانة ناهد شريف والتي كانت تحمل هذا الاسم في معظم أفلامها، بينما استعارت «مجدي» من اسم استخدمه والدها خلال إحدى فترات اختبائه.

يأتي ذلك خلال الأمسية الخامسة من لقاءات «ما وراء الغلاف»، التي أقيمت في مكتبة ببليوتك بمول أركان في الشيخ زايد، وأدارتها منى رضوان، وتحدثت خلالها عن حكاية اسمها المستعار، وما أتاحه لها من مساحة للحرية بعيدًا عن الصورة السابقة التي كوّنها الناس عنها.

وأضافت أن والدها استخدم اسم «مجدي» حين كانت صادرة بحقه أحكام قضائية، بينها حكم من محكمة عسكرية، وكان يقيم في شارع نبيل الوقاد بمصر الجديدة، وقد أطال شعره وغيّر مظهره.

واستعادت زيارتها له في تلك الفترة، مشيرة إلى أن المحيطين به كانوا يعرفون شخصيته الحقيقية، ومع ذلك ينادونه باسم «مجدي»، قائلة: «كل الناس كانت عارفة إنه نجم، بس هو مجدي»، وهي المفارقة التي بقيت في ذاكرتها، ثم اختارت لاحقًا أن تستعير منها اسمها.

وأوضحت، أن والدها استخدم أيضًا اسم «شعبان» حين هرب إلى قليوب، لكنها شهدت بنفسها الفترة التي كان يستخدم فيها اسم «مجدي»، ولذلك ارتبط الاسم لديها بذكرى شخصية عايشتها، وسبق أن روتها في كتابها «وأنت السبب يا با»، الصادرعن دار الكرمة.

وأضافت أنها اختارت «شوشت» لمحبتها لناهد شريف، التي كانت شخصياتها في أفلامها تحمل هذا الاسم، مشيرة إلى أنها كتبت «شوشت مجدي»، وأضافت بين قوسين، مازحة: «مش نوارة»، رغم معرفة المتابعين بهويتها الحقيقية.

وعن أسباب استخدامها اسمًا مستعارًا، قالت إن حضورها السابق ومواقفها العامة جعلا البعض يتعامل معها من خلال صورة محددة، بينما منحها الاسم قدرًا من الحرية، حتى وإن لم يُخفِ شخصيتها عن الآخرين.

وتابعت أن بعض من لا يحبونها كانوا ينزعجون من تغيير اسمها، ويتساءلون عن أسبابه، ويفترضون وجود أمر تخفيه وراءه، فيما كانت هي تجد في هذه المساحة حرية تستمتع بها.

شارك في اللقاء أميرة أبو المجد، مدير النشر والعضو المنتدب لدار الشروق، والدكتورة ريم سعد، والكاتب حاتم حافظ، والكاتب محمد أمين راضي، والمونتيرة هند سعيد صالح.