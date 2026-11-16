ارتفاع أسعار الكهرباء في اليابان إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات

ارتفعت أسعار الكهرباء في اليابان تسليم اليوم التالي خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 سنوات، مع زيادة الاعتماد على إنتاج محطات التوليد التي تعمل بالغاز الطبيعي الأعلى تكلفة في بداية فصل الشتاء.

وارتفع سعر الكهرباء اليوم بنسبة 15% مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي إلى 37ر35 ين (22 سنتا أمريكيا) للكيلووات/ساعة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، وفقا لبيانات بورصة اليابان للطاقة الكهربائية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن انخفاض درجات حرارة الطقس أدى إلى زيادة استخدام محطات التوليد العاملة بالغاز الطبيعي والفحم، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغاز الطبيعي العالمي إلى حوالي ثلاثة أمثالها مقارنة بمستويات ما قبل نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

وارتفعت أسعار الكهرباء في السوق الفورية باليابان، بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية نتيجة تداعيات الحرب في إيران، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة مزيج الوقود الرئيسي لقطاع الكهرباء الياباني.

تشير تقديرات خدمة بلومبرج إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية إلى أن أسعار الغاز المُسال في أوروبا وآسيا مرشحة لمزيد من الارتفاع، في ظل تزايد احتمالات تعرض نصف الكرة الأرضية الشمالي لفصل شتاء أشد برودة، بالتزامن مع استمرار مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا أقل من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية.