ضبط 6 عمال لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

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ألقت مباحث القاهرة القبض على 6 عمال لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة الدرب الأحمر.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن 7 عطفة الطومى بحوش قدم وفور إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ تمكنت من ضبط 6 عمال حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 6 متر، وأدوات تنقيب.

وبمواجهتهم أمام مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.