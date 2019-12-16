 ضبط 6 عمال لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر - بوابة الشروق
الإثنين 16 ديسمبر 2019 4:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

ضبط 6 عمال لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

تعبيرية
تعبيرية
عاطف محمود:
نشر فى : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 3:53 م | آخر تحديث : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 3:53 م


ألقت مباحث القاهرة القبض على 6 عمال لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة الدرب الأحمر.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن 7 عطفة الطومى بحوش قدم وفور إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ تمكنت من ضبط 6 عمال حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 6 متر، وأدوات تنقيب.

وبمواجهتهم أمام مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك