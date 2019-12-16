يستمر احتجاز أسرة تاميلية من طالبي اللجوء، والتي تعتبر في قلب نزاع ساخن في أستراليا، في جزيرة كريسماس لمدة شهرين آخرين قبل انعقاد المحكمة.

وقالت وكالة الأنباء الأسترالية إن قاضيا بإدارة القضايا في المحكمة الاتحادية التي تتخذ من ملبورن مقرا لها، قرر عقد جلسة خلال الفترة من منتصف إلى أواخر شباط/فبراير المقبل.

وتتعلق الإجراءات القانونية الحالية بأصغر أفراد الأسرة، ثارونيكا المولودة في أستراليا والبالغة من العمر عامين، والتي لم تُقًيم السلطات مطالبتها بالحصول على حق اللجوء.

قالت المحكمة إنه يمكن للوالدين، اللذين وصلا بشكل منفصل باستخدام قارب من سريلانكا في عامي 2012 و2013، وطفليهما من مواليد أستراليا البقاء في البلاد حتى يتم الانتهاء من القضية.

وكان قد تم رفض مطالبات أفراد الأسرة الثلاثة الآخرين باللجوء.

وتُحتجز الأسرة المكونة من أربعة أفراد، من بينهم طفلان /4 أعوام وعامان/ مولودان في أستراليا، في مركز احتجاز في جزيرة كريسماس النائية.

ورفض وزير الشؤون الداخلية بيتر دوتون التراجع عن القرار على الرغم من الضغوط المتزايدة من المجتمع والساسة المعارضين للسماح للأسرة بالبقاء.

وتقول الأسرة إنها قد تواجه اضطهادا إذا تم إعادتها إلى سريلانكا، بسبب ارتباط أفراد من أقاربهم بحركة نمور التاميل.

وحاربت "حركة نمور تحرير تاميل إيلام" من أجل وطن مستقل لجماعة الأقلية العرقية. وانتهى الصراع الذي استمر قرابة 26 عاما في الأجزاء الشمالية والشرقية من سريلانكا، بهزيمة مقاتلي التاميل في عام 2009.