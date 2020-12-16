البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات اللازمة في أعقاب هجوم إلكتروني واسع النطاق

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "ستتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع في أعقاب هجوم إلكتروني واسع النطاق".

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت يوم الأحد بأن وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين تعرضتا لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة من هاكرز تدعمهم دولة أخرى.

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة أشخاص تأكيدهم أن مجموعة القراصنة المتطورة تمكنت من سرقة بيانات من وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) التابعة لوزارة التجارة، وهي الهيئة المعنية بتحديد سياسات الحكومة في مجال الإنترنت والاتصالات.

وأوضح الأشخاص المطلعون أن الهاكرز خدعوا آليات التأكد لبرامج "مايكروسوفت أوفيس 365" الخاصة بـNTIA وكانوا يتابعون على مدى عدة أشهر المراسلات بين موظفي الإدارة.

وأكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى للوكالة وجود مؤشرات على أن اختراق حسابات بريد NTIA حصل في الصيف الماضي، لكن لم يتم اكتشافه حتى الآونة الأخيرة.

وقال أحد الأشخاص المطلعين للوكالة إن خطورة الهجوم السيبراني الناجح تصل إلى مستوى تطلب من مجلس الأمن القومي عقد اجتماع بشأن الموضوع في البيت الأبيض يوم السبت.

وأشارت مصادر لـ"رويترز" إلى وجود مخاوف لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية من خطر أن يستخدم القراصنة أساليب مماثلة لاختراق مؤسسات حكومية أخرى في الولايات المتحدة.

وصرح متحدث باسم وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) أن خبراء الوكالة يعملون بالتنسيق مع الشركاء فيما يتعلق بالأنشطة التي تم اكتشافها مؤخرا في الشركات الإلكترونية الحكومية ويقدمون المساعدات الفنية إلى الجهات المتضررة لتحديد وتخفيف أي تداعيات محتملة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مصادر لها أن أصابع الاتهام وجهت إلى قراصنة روس، دون ورود أي أدلة تدعم هذه الفرضية.

وعلق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على هذه الأنباء، قائلا إن واشنطن تجاهلت اقتراحاتها بالتعاون في مكافحة القرصنة الإلكترونية.

وفي تصريحات صحفية، يوم الاثنين، قال بيسكوف: "يمكنني أن أرفض مجددا هذه الاتهامات، كما أود أن أجدد كذلك أن الرئيس بوتين هو الذي اقترح على الجانب الأمريكي التنسيق وعقد اتفاقية حول التعاون في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، وكان ذلك سيسمح للدولتين بالتعاون في مكافحة أي جرائم سيبرانية وأي محاولات للتجسس السيبراني وما إلى ذلك.. لكن مبادرة بوتين هذه لم تتلق ردا في الولايات المتحدة".

وتابع المتحدث باسم الكرملين: "إذا كانت هناك هجمات ما على مدار أشهر ولم يستطع الأمريكيون التعامل مع هذه المشكلة، فلعل ذلك ليس سببا لإلقاء اتهامات عارية من الأساس إلى الروس، فلا علاقة لنا بالأمر".

ووصفت السفارة الروسية لدى واشنطن هذه الاتهامات بـ "العارية من الأساس".