الاتحاد الدولي للتنس يمنح ميار شريف لقب «ألمع لاعبة» في 2020

في إنجاز جديد للرياضة المصرية بوجة عام، والتنس المصري علي وجة الخصوص، سمي الاتحاد الدولي للتنس، الـ ITF نجمة التنس المصرية العالمية ميار شريف، والملقبة بفتاة مصر الذهبية، لقب "ألمع وأنجح لاعبة تنس في عام 2020" ممن استفادوا بمنحة ال grand slam grant من الاتحاد الدولي، وممن تقدموا في الترتيب العالمي بشكل غير مسبوق خلال عام 2020.

كانت ميار شريف قد كسرت كل الأرقام في خلال 2020 حيث بدأت غير مصنفة، ووصلت لأفضل تصنيف لسيدة مصرية وهو الـ 128 عالميا، بالأضافة الي تأهلها لأولمبياد طوكيو 2021 كأول أولمبية مصرية في لعبة التنس، والوصول للدور الرئيسي لرولان جاروس في انجار تاريخي، والفوز ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس، واختتمت الانجازات التاريخية بهذا اللقب من الاتحاد الدولي.

يذكر أن ميار شريف متواجدة حاليا في القاهرة للعب دوري التنس المصري باسم النادي الأهلي، استعدادا لبطولة استراليا المفتوحة، أكبر بطولات التنس في العالم، الجراند سلام، والتي تقام في شهر يناير المقبل.