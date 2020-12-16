50 ألف سائح إسرائيلي زاروا الإمارات خلال أسبوعين

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه منذ بدء الرحلات التجارية بين الإمارات وإسرائيل، شهدت حركة السياحة في دبي ازدهارا ملحوظا في الأسبوعين الماضيين، حيث زار 50 ألف سائح إسرائيلي الإمارات.

وقالت إن مسؤولي السياحة الإسرائيليين يتوقعون وصول أكثر من 70 ألف شخص خلال الأيام الثمانية للاحتفال بعيد الأنوار، مؤكدة أن إقامة الإمارات علاقات مع إسرائيل بمثابة "نعمة لصناعة السياحة"، التي ستشهد تدفقا كبيرا للسياح الإسرائيليين، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المحتمل في التكنولوجيا الفائقة والزراعة والأسلحة.

وقد توقع مسؤولو وزارة الصحة إصابة 240 مسافرا إسرائيليا على الأقل بفيروس كورونا بعد عودتهم إلى إسرائيل من الإمارات.

ومن بين 1658 إسرائيليا زاروا الإمارات في نوفمبر، ثبتت إصابة تسعة منهم (0.54%) بالفيروس فيما بعد.