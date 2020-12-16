 تقارير: إسرائيل حددت 300 عنصر من حماس والفصائل الفلسطينية لقتلهم في حال اندلعت حرب - بوابة الشروق
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تقارير: إسرائيل حددت 300 عنصر من حماس والفصائل الفلسطينية لقتلهم في حال اندلعت حرب

الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
رويترز
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 6:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 6:06 ص

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، حدد هدفا لقتل 300 عنصر من "حماس" وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى مثل "الجهاد الإسلامي"، في أي حرب مقبلة.

وبحسب التقرير فإن الخطة تهدف إلى "تعطيل عمليات العدو وتقصير مدة القتال على عكس العمليات السابقة على قطاع غزة والتي استمرت لأكثر من شهر"، مشيرا إلى أنه "في حين أن خيارات القطاع أو استعادة السيطرة عليه أو انهيار حكم حماس غير مطروح على الطاولة، يفترض الجيش الإسرائيلي أنه يمكن أن يحقق انتصارا واضحا ضد الحركة".

وقد أطلق الجيش الإسرائيلي مؤخرا تدريبات على سيناريوهات حرب مختلفة في قطاع غزة، حيث يقدر الجيش الإسرائيلي أنه "يمكن أن يحقق الأهداف التي حددها كوخافي".

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