الضرائب تشكل فريق عمل بمركز كبار الممولين لتسهيل الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أصدر تعليمات مشددة لمصلحة الضرائب لتذليل كل العقبات التي قد تواجه الشركات بما يضمن التطبيق المرن والمبسط لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف عبدالقادر، أن الفاتورة الإلكترونية، تسهم في إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجاري، على النحو الذي يساعد في التيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضحت سناء عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، أن فريق العمل الذي تم تشكيله متواجد بمقر مركز كبار الممولين، ويتولى استلام مستندات تسجيل الممول بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال بريد إلكتروني للممول بعنوان الموقع الإلكتروني الذي يستلزم دخول الممول عليه لتفعيل انضمامه إلى المنظومة، مشيرا إلى قيام فريق العمل المشكل بمتابعة انضمام الممول للمنظومة وتذليل أيه عقبات تواجهه أثناء عملية الانضمام.

كما يقوم بالتواصل مع الممولين من خلال العديد من الوسائل مثل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والاتصالات الهاتفية، مضيفًا أن المصلحة تقدم من خلال فريق العمل دعم فني للشركات على أرض الواقع.

وقالت سناء عبد المنعم، إن مستندات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية هي في حالة حضور صاحب الشأن أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساريين وصورهم للإطلاع عليهم، وأصل كل من البطاقة الضريبية، وشهادة التسجيل بالقيمة المضافة وصورهم، وخطاب تفويض من الشركة للتسجيل في منظومة الفواتير الإلكترونية موضح به بيانات الشركة "رقم تسجيل الشركة – عنوان الشركة – الإيميل الخاص بالشركة – رقم تليفون الشركة"، وكذلك موضح به بيانات المفوض المدير المسؤل "admin" عن منظومة الفواتير الإلكترونية بالشركة محدد به "الاسم بالعربية والإنجليزية – رقم بطاقة الرقم القومي – الإيميل – رقم التليفون"، لافتًا إلى أنه في حالة حضور الوكيل يتم تقديم كل المستندات السابقة بالإضافة إلى أصل التوكيل ساري وصورة منه.