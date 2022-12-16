الحكومة الأردنية: مقتل العقيد الدلابيح يمثل رفعا للسلاح في وجه الدولة

قال وزير الاتصال الحكومي الأردني فيصل الشبول، اليوم الجمعة، إن حادث مقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح، الذي قتل في أحداث شغب فى مدينة معان، يمثل رفعا للسلاح في وجه الدولة.

وأضاف الشبول، خلال مؤتمر صحفي رفقة وزير الداخلية ومدير الأمن العام، "نتابع دعوات التحريض من قبل البعض ميدانيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وتلك الدعوات ستواجه بالقانون".

وأعلنت السلطات الأردنية، اليوم، إيقاف منصة "تيك توك" عن العمل مؤقتا داخل المملكة بدعوى إساءة استخدامها ونشر محتوى يحرض على العنف ودعوات الفوضى.

من جانبه، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن العاهل الأردني عبدالله الثاني يشعر بالغضب الشديد لمقتل العقيد الدلابيح ووجه بضبط الجاني وتقديمه للعدالة في أسرع وقت.

ونوه الفراية بأن الحكومة تعي صعوبة المعيشة التي يعانيها المواطن ولا تعيش في جزيرة معزولة، مؤكدا أن الدولة ستتخذ إجراءات أمنية وتعزيزات مشددة في المناطق التي تشهد أعمال عنف.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت في وقت سابق، مقتل ضابط شرطة رفيع المستوى فى اشتباكات مع محتجين فى مدينة معان بجنوب البلاد خلال احتجاجات على زيادة أسعار الوقود امتدت إلى عدة مدن فى أنحاء المملكة.

وأشار الفراية إلى أن الحكومة، منذ اليوم الأول، للاحتجاجات تعاملت مع الموقف بحكمة ومسؤولية واتخذت عدة إجراءات لمناقشة حلول الأزمة، مضيفا " أصعب قرار تتخذه الحكومة هو رفع أسعار المحروقات".

ونعت مديرية الأمن العام مقتل العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، "إثر تعرضه للإصابة بعيار نارى فى منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون فى منطقة الحسينية فى محافظة معان».