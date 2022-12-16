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استقرت أسعار الحديد، فيما تباينت اسعار الأسمنت بالسوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

سجل سعر طن حديد عز تسليم أرض المصنع نحو 21450 جنيها.

وبلغ سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 21350 جنيها.

وسجل سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع 21300 جنيه.

وبلغ سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع عند 21300 جنيه.

واستقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع 21350 جنيها.

وسجل سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع 21400 جنيه.

ووصل سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع إلى 21200 جنيه.

• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

تراجع سعر طن الأسمنت المسلح 15 جنيها ليسجل 1700 جنيه.

وتراجع سعر أسمنت النصر 20 جنيها ليصل إلى 1665 جنيها.

واستقر سعر أسمنت لافارج ليسجل 1710 جنيهات.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1660 جنيها.

فيما ارتفع سعر طن أسمنت حلوان 40 جنيها إلى 1735 جنيها

واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 1765 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن وهامش ربح التاجر.