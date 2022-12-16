ماسك يواجه تهديدات من مشرعين أوروبيين بشأن وقف حساب صحفيين

انتشرت ردود فعل عنيفة ضد وقف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك حساب صحفيين من منصة التواصل الاجتماعي"تويتر"، بين كبار السياسيين الأوروبيين، بتوجيه تهديدات بفرض عقوبات مستقبلية ومغادرة مشرعين لمنصة التواصل الاجتماعي.



وقالت فيرا جوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية في تغريدة لها على (تويتر) "الأنباء بشأن الوقف التعسفي لحساب صحفيين في تويتر أمر مقلق. هناك خطوط حمراء. و(ستكون هناك) عقوبات قريبا"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



وأضافت "قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي يتطلب احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية".



وحذر مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تيري بريتون ماسك من أن "تويتر" يتعين عليه أن يمتثل لقواعد الاتحاد الأوروبي أو يخاطر بتعرضه لغرامات أو بوقف العمليات في الاتحاد الأوروبي.



وقانون الخدمات الرقمية، هو اللائحة التاريخية الأخيرة للتكتل والتي تحدد مسؤوليات شركات التكنولوجيا والانترنت والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فبراير 2024.



ويفرض القانون على الشركات تعديل منصاتها للتعامل مع المحتوى الضار، مثل المعلومات المضللة، وتطبيق بروتوكولات لمنع انتشار المواد الخطيرة، خلال أزمات مثل جائحة "كوفيد-19".



ويجب على الشركات أيضا زيادة الشفافية، فيما يتعلق بتفاعلات مع المستخدمين وتبسيط الاتفاقيات الخاصة بالمستخدم.



كانت منصة التواصل الاجتماعي"تويتر" قد أوقفت الليلة الماضية حسابات العديد من الصحفيين، الذين غطوا أنباء عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد أيام من حظر حساب يتتبع مكان وجود طائرة ماسك الخاصة من المنصة.



ومن بين هؤلاء، الذين تم وقف حساباتهم، ريان ماسك من صحيفة "نيويورك تايمز" ودوني أوسوليفان من شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية ومات بيندر من موقع "ماشابل" الأمريكي المختص بتقييم ومراجعة الإعلام الرقمي ودرو هارويل من صحيفة "واشنطن بوست" والسياسي الخبير في مجال الإعلام، كيث اولبيرمان وستيف هيرمان من "صوت أمريكا" الذي تمولها الحكومة.



وكان أحدث منشور لهارويل، قبل وقف حسابه بشأن قيام تويتر بإزالة حساب أحد منافسيه، وهو منصة "ماستودون" بسبب نشر رابط ، لنسخته الخاصة بحساب "إيلون جت"، كانت يتتبع مكان طائرة ماسك، طبقا لتغريدة من الصحفي في شبكة "إن.بي.سي.نيوز" بين كولينز.



وفي الشهر الماضي، أعاد "تويتر" حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي تم وقفه في يناير 2021 ، بسبب دوره في التحريض على أعمال شغب تخللتها أعمال عنف في مبنى "الكابيتول" الأمريكي.