الدفاع الروسية: تحييد 150 عسكريا أوكرانيا وإسقاط مروحية و11 مسيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تقدم قواتها في دونيتسك وتحييد أكثر من 150 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات حربية على محاور عدة.

وأكدت الدفاع الروسية -وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"- صد هجوم لقوات كييف على محوري كوبياسنك وكراسني ليمان في جمهورية لوجانسك وتدمير مستودع القوات الأوكرانية بمقاطعة زاباروجيا، كما تم الإجهاز على محطة رادار أمريكية الصنع بجمهورية دونيتسك.

وأوضحت أن قواتها تمكنت من إسقاط طائرة حربية أوكرانية من طراز "ميج 29" ومروحية "مي 8" في دونيتسك، كما أسقطت الدفاعات الروسية 11 مسيرة بدونيتسك ومقاطعة زاباروجيا واعترضت صاروخي "أوكا".

من ناحية أخرى، أعلنت سلطات دونيتسك مصرع اثنين وإصابة 13 آخرين بينهم طفل عقب قصف نفذته القوات الأوكرانية بـ 222 صاروخ جراد واستهدف المدينة وضواحيها.

وأفادت سلطات دونيتسك بوقوع أضرار مادية طالت نحو ثلاثين مبنى سكني و18 مرفقا للبنى التحتية.

من جانبها، استهدفت مدفعية قوات الإنزال الروسية مواقع القوات الأوكرانية في مدينة أرتومفسك بجمهورية دونيتسك وقامت بدكها بما يسمح لقوات الاقتحام بالتقدم داخل أحياء المدينة.